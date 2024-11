Raccolta del vetro, le iniziative di Vus per potenziarla: attenzione anche alla movida

La Vus punta sulla raccolta differenziata del vetro e lo fa con varie iniziative di sensibilizzazione: il progetto “Città di vetro” e il “Progetto Movida”.

Il primo è stato presentato venerdì 15 novembre nell’ambito della fiera Fa’ la cosa giusta Umbria. Il progetto “Città di Vetro: la trasparenza che protegge l’ambiente” è promosso da Valle Umbra Servizi e finanziato interamente dal fondo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio Recupero Vetro CoReVe, per un importo di 25.000 euro che comprende il periodo che va da novembre 2024 fino a maggio 2025. L’iniziativa ha come obiettivo il miglioramento della raccolta differenziata del vetro nei territori serviti, sia in termini quantitativi che qualitativi, puntando a sensibilizzare i cittadini su comportamenti corretti di conferimento.

Valle Umbra Servizi, che serve il territorio del Sub-Ambito 3 dell’Umbria, fornisce i propri servizi di raccolta differenziata del vetro a 22 Comuni e a una popolazione di 151.800 abitanti. Attualmente, nei Comuni serviti vengono raccolte complessivamente circa 5.600 tonnellate di vetro all’anno, di cui l’8% gestito privatamente da alcune utenze non domestiche. La raccolta media per abitante è di 37 kg, in linea con la media regionale di 38,5 kg per abitante (Dati ARPA 2023).

Nonostante l’attenzione posta nella gestione del vetro, un’analisi della raccolta ha evidenziato un tasso di impurità superiore al 2%, dovuto a materiali non idonei come sacchetti di plastica, ceramica, borosilicati e altri rifiuti incompatibili. Queste impurità riducono l’efficienza della raccolta ostacolandone il processo di riciclo. Il progetto Città di Vetro mira a correggere queste problematiche attraverso una campagna di sensibilizzazione che elevi l’attenzione di cittadini e di utenze non domestiche. L’obiettivo è ridurre il tasso di impurità e aumentare la quantità di vetro raccolto dell’8% circa entro il 2025, raggiungendo un target di 40 kg di vetro per abitante, in linea con gli obiettivi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

La campagna si sviluppa attraverso due progetti rivolti alla cittadinanza:

Progetto Città di Vetro, in partenza a novembre 2024 e rivolto alle utenze domestiche, ai turisti e agli avventori, che include:

Adesivi informativi sui cassonetti per il vetro

Distribuzione di flyers e materiali informativi presso sportelli comunali e centri di raccolta

Manifesti 6×3 posizionati nei principali punti di accesso dei comuni per massimizzare la visibilità

Campagna social e online per raggiungere un pubblico ampio e variegato.

Progetto Movida: in programma a partire dalla primavera 2025, è rivolto alle utenze non domestiche situate nei principali centri di aggregazione. L’iniziativa prevede che i contenitori da 240 litri vengano customizzati con adesivi che promuovono le buone pratiche di conferimento del vetro e scoraggiano l’uso improprio dei cestini getta carte. I contenitori saranno collocati nelle aree verdi e negli spazi esterni in prossimità di bar, ristoranti e locali, con una comunicazione mirata a sensibilizzare in particolare la fascia giovane della popolazione.

Un miglioramento della qualità del vetro raccolto non solo consente una raccolta più efficiente, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO₂ nel processo di riciclo, risparmiando energia e risorse preziose per il territorio.

Vincenzo Rossi, Presidente di Valle Umbra Servizi, ha infatti dichiarato: “Con il progetto Città di Vetro vogliamo fare un passo avanti verso un riciclo di qualità e una gestione sempre più responsabile dei rifiuti. Il nostro impegno si traduce in azioni concrete per migliorare la raccolta del vetro e sensibilizzare i cittadini, puntando a ridurre gli errori di conferimento e a proteggere l’ambiente. Questo progetto è anche un’occasione per rafforzare il nostro legame con la comunità e promuovere la cultura della sostenibilità.”

Giuseppe Rinaldi, Consigliere Delegato di Ancitel Energia e Ambiente e Responsabile della Segreteria Tecnica ANCI-CoReVe, ha aperto la presentazione affermando: “Il progetto Città di Vetro è un esempio virtuoso di come gestori del servizio, enti pubblici e consorzi possano lavorare insieme per raggiungere obiettivi di sostenibilità condivisi. La collaborazione tra Valle Umbra Servizi e CoReVe rappresenta una strategia efficace per incrementare la qualità e la quantità della raccolta del vetro e per diffondere una cultura del riciclo che porti benefici concreti per l’ambiente e le future generazioni.”

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle prossime attività, è possibile consultare il sito web www.valleumbraservizi.it e i canali social dell’Azienda.