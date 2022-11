Raccolta dei tartufi 2022/2023 nel parco del monte Subasio, chi può farla e come chiedere i permessi - Tuttoggi

I canoni relativi al permesso per la raccolta di tartufi all’interno del Parco Regionale del Monte Subasio, sono così stabiliti: 40,00 euro/anno per i residenti nei 4 comuni del Parco (Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina); 100,00 euro/anno per i residenti negli altri comuni della ex CM dei Monti Martani, Serano e Subasio; 10,00 euro/anno per permessi giornalieri anche ai non residenti nei comuni per finalità contemplate nella L.R. 3.3.95 n.9. Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoUmbria, la piattaforma della Regione Umbria per i pagamenti elettronici; è possibile pagare online con carta di credito oppure presso gli esercizi abilitati. Per procedere al pagamento Comune di Assisi Prot. n. 0059994 del 25-11-2022 partenza Cat. 14 Cl. 1 aoo_ass1 su PagoUMBRIA viene chiesto all’utente il Codice Fiscale del versante, che può essere diverso dal CF debitore inserito nel form di pagamento, e la mail a cui inviare il codice di pagamento per scaricare la ricevuta telematica di pagoPA; questa mail serve quindi all’utente che effettua il pagamento per scaricare la ricevuta di pagamento da PagoUMBRIA e viene chiesta anche successivamente da pagoPA per completare la procedura di pagamento. (Collegarsi dapprima al seguente link: https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/ poi selezionare pagamenti spontanei, scorrere l’elenco degli enti fino a selezionare Comune di Assisi, poi scorrere l’elenco dei tipi di pagamento fino a selezionare Autorizzazione raccolta funghi-tartufi e procedere compilando i campi presenti).

Il permesso annuale per la raccolta dei tartufi 2022/2023 ha la seguente durata massima: dal giorno di apertura del Tuber aestivum (ultima domenica di Maggio 2022) a quello di chiusura del Tuber borchii (15 Aprile 2023). I permessi annuali saranno rilasciati fino al raggiungimento del numero massimo di 200; i permessi giornalieri verranno rilasciati senza limite numerico. La violazione delle disposizioni di cui al presente avviso, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.000,32, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 2, della L.394/1991. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio competente, nel rispetto della L.689/1981.