Raccolta beni per l’Ucraina, Ordine avvocati mette a disposizione sede

Raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina a Terni. L’iniziativa è promossa da alcuni operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria ed a sposarla subito è stato l’Ordine degli avvocati ternano.

Il Consiglio dell’Ordine, infatti, ha inteso contribuire mettendo a disposizione la sede dell’Ordine come centro di raccolta. Gli avvocati ternano spiegano sui social che “i colleghi che vorranno partecipare potranno recarsi presso i locali dell’Ordine da lunedì 28/2/2022 ore 10,00 sino a giovedì 3/3/2022 ore 12, quando i beni verranno consegnati per il trasporto in Ucraina. I beni richiesti sono: alimenti a lunga scadenza, farmaci e prodotti sanitari (antibiotici, antidolorifici, disinfettanti) vestiario invernale”.