Quintana, svelato il Palio della Sfida | Le immagini della Cena Grande

Durante la Cena Grande la presentazione dell'opera di Dario Agati che i cavalieri si contenderanno il 17 giugno

Ecco il Palio della Sfida 2023, realizzato da Dario Agati e svelato in occasione della Cena Grande, che sabato sera ha visto oltre 800 commensali.

L’ordine di partenza delle prove

Una serata in cui è stato estratto l’ordine di partenza per le prove del 4 giugno. La miglior tornata determinerà poi l’ordine in cui il priore sceglierà la posizione. Questo l’ordine delle prove:

Cassero ContrastangaBadiaPugilliSpadaAmmannitiMorlupoLa MoraCroce BiancaGiotti

Il Palio della Sfida

Ma al centro della Cena Grande c’è stato naturalmente il Palio della Sfida 2023.

Singolare l’opera di Dario Agati, con la realtà che si tramuta nella sua propria apparizione, attraversata dalla memoria personale dell’artista. Il corto circuito che crea non si manifesta unicamente a livellofigurativo, ma anche esecutivo: attraverso una stesura temporale dilatata, l’artista costruisce edistrugge a più riprese, affastellando strati sovrapposti di pittura e passaggi materici invertiti. “Sono partito – spiega l’artista – dall’idea della Giostra: descrivere il rapporto simbiotico tra uomo e cavallo. Ho eseguito una lunga ricerca di immagini, quindi ho cominciato a disegnare la figura di un cavaliere in gara. Il tratteggio esatto è stato annullato da un velo di nero che, in parte per mia volontà e in parte per mera casualità, ha quasi completamente coperto le forme. Da quel momento in poi la pittura è stata un susseguirsi di strati di colore secondo una palette cromatica definita dai simboli della Giostra edella città di Foligno: il bianco, il rosso e l’oro, ai quali ho aggiunto i colori della mia tavolozza, il neroe il blu”.

Un’opera che i cavalieri si contenderanno nella sfida del 17 giugno.