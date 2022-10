"Quintana, storia ed emozioni", al Politeama la storia della Giostra

Le lodi al Comune di Foligno

“Complimenti al Comune di Foligno e all’Ente per come si stanno comportando e le tante iniziative in campo – ha detto Carapini – e questa nostra iniziativa fa parte di un progetto della Rai per connettere le eccellenze dell’Umbria”. “Quella di venerdì – ha spiegato Barili – sarà una giornata che ci mostrerà da dove veniamo“.

“Un prodotto di qualità”

Il caporedattore Ginetto ha ricordato che la Quintana si trova all’interno delle rievocazioni che la Rai ha deciso di valorizzare, 12 in tutta Italia. “Emerge un prodotto di straordinaria qualità – ha concluso Zuccarini – Rivedendo questa immagine ricostruiremo la nostra giovinezza. Fondamentale, per noi, la collaborazione con la Rai, che auspichiamo prosegua nel migliore dei modi“.

Le modalità d’ingresso

Per tutti i cittadini che volessero partecipare alla proiezione, è necessario chiamare l’Ente di Palazzo candiotti al numero 0742354000. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Il video è stato possibile grazie al lavoro di ricerca di Luciana Barbetti e il montaggio di Sergio Gisti.