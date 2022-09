Quintana, l'Animoso Gubbini: "Grande vittoria. I giovani? Aspetteranno"

Le interviste al presidente dell'Ente Domenico Metelli e ai protagonisti della vittoria, il priore del Giotti Alfredo Doni e il cavaliere Massimo Gubbini

Scherza ma non troppo l’Animoso del Rione Giotti, Massimo Gubbini, di fronte alle telecamere di fronte alla domanda sulla voglia dei giovani cavalieri di emergere. La sua è stata una grande vittoria della Giostra della Rivincita, ma solo sei centesimi di secondo lo dividono dal secondo in classifica, il Moro del Pugilli Nicholas Lionetti. Ma Gubbini è un nome storico della Giostra e non sbaglia: “Faccio i complimenti a tutti, sono stati veramente bravissimi e sono contento che ci siano ragazzi che stanno vedendo avanti. Io ci ho messo dieci anni a vincere la prima Quintana a Foligno, loro possono aspettare un po’”.

L’Animoso del Giotti

Domenica 18 settembre, al Campo de li Giochi, Gubbini non ci ha pensato due volte: “E’ stata una gara molto tirata, con tempi non altissimi – dice – ma veramente impegnativa. Ho fatto tutto il possibile, forse sono entrato con un occhio troppo vigile alla prima tornata, ma quando ho visto che c’era da dare tutto, ce l’ho messa tutta. Sono contento anche perché la cavalla ha già vinto due palii e meglio di così non poteva andare“. La dedica della vittoria: “Al miio staff del Rione Giotti. Mi trovo tanto bene con loro e abbiamo ricominciato alla grande. Dedica anche ad Emanuele Filippucci, che si è preso cura di questa cavalla come una figlia. Siamo stati sfortunati a giugno, ma abbiamo recuperato alla grande“.