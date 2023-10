Quintana protagonista al TTG di Rimini

Quintana presentata alla Fiera di Rimini nel talk condotto da Mauro Silvestri e Manuela Marinangeli. Presentata la brochure della Festa

Quintana di Foligno protagonista del TTT Travel Experience di Rimini. L’Ente infatti non sta fermando la propria attività di promozione. All’interno del progetto VisitFoligno, volto allo sviluppo turistico del territorio e promosso dal Comune di Foligno, l’ufficio di promozione e marketing dell’Ente Giostra ha partecipato alla fiera che incentiva il turismo mondiale in Italia e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Il talk

La manifestazione è stata presentata nel talk dedicato alla città di Foligno, condotta da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri. Attraverso l’intervista all’avv.Marco Bosano, Economo e Magistrato Responsabile alla promozione e al marketing, si è presentata al pubblico di Rimini la grande festa di Foligno, le sue peculiarità, le sue eccellenze e le date del 2024.

La brochure della Quintana

Una rinnovata opportunità per la Giostra della Quintana che ritorna a Rimini per il principale appuntamento internazionale dedicato agli operatori del turismo in Italia. La rassegna, infatti, ospita operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Durante le giornate della fiera è stata presentata la brochure della Quintana, che, in lingua italiana ed inglese, racconta le peculiarità della grande festa di Foligno con le date del 2024. Visitatori e tour operator sono stati conquistati dagli abiti barocchi e dalle informazioni sulla manifestazione: in moltissimi hanno chiesto foto e materiale informativo, con la promessa di poter raggiungere Foligno a giugno e a settembre per vivere dal vivo la piccola anticipazione delle spettacolari emozioni della Giostra della Quintana.