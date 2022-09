Quintana, il Piccolo Nuovo Teatro di scena per le vie del centro

Artisti impegnati in una parata accompagnati da una macchina scenica musicale

Mercoledì 14 settembre alle ore 22,00 le strade del centro storico di Foligno vedranno nuovamente esibirsi gli artisti della Compagnia del Piccolo Nuovo Teatro che proporranno al pubblico il loro spettacolo itinerante “White Parade”.

Lo spettacolo in programma

La compagnia teatrale, specializzata nel teatro di strada o teatro urbano, si esibirà in uno spettacolo che vedrà gli artisti impegnati in una parata accompagnati da una grande macchina scenica musicale ricreando suggestive atmosfere e coinvolgendo il pubblico in una situazione allegra, vivace e di grande impatto visivo.