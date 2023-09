Quintana al Parlamento europeo: taglio del nastro per la Mostra

I vertici di Palazzo Candiotti a Bruxelles per il taglio del nastro

Inaugurata ieri la mostra dedicata alla Quintana nel cuore del Parlamento europeo. Per il taglio del nastro sono saliti a Bruxelles i vertici di Palazzo Candiotti e i priori, oltre al vicesindaco Riccardo Meloni. L’esposizione è stata possibile grazie all’europarlamentare Francesca Peppucci, che ha messo a disposizione gli spazi.

“Quintana protagonista in Europa”

“La Giostra della Quintana di Foligno è protagonista in Europa con una mostra che è in grado di raccontare in maniera autentica la storia, le tradizioni e la bellezza dell’Umbria e dell’Italia. Un’occasione importante che permette di esaltare il patrimonio culturale attraverso una manifestazione storica di alta portata e di grande interesse turistico nazionale ed internazionale”, ha detto l’europarlamentare Francesca Peppucci, esponente di Forza Italia e membro del Partito Popolare Europeo (FI-PPE), a margine dell’inaugurazione al Parlamento Europeo di Bruxelles della mostra sulla Giostra della Quintana di Foligno. “Tutta l’Umbria con le sue rievocazioni, ma in generale il nostro Paese Italia – ha spiegato l’onorevole Peppucci – è terra di eccellenze e di grandi tradizioni che meritano di essere tramandate, racconate e promosse. Abbiamo la fortuna di possedere e custodire un enorme patrimonio: sta a noi valorizzarlo al meglio“.

“Una grande opportunità”

Presente al taglio del nastro una delegazione di cittadini folignati, tra cui rappresentanti dei vari rioni, insieme al Presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli. “La mostra narra attraverso le immagini, i testi e i video la storia della Giostra, la sua genesi, le sue peculiarità, i suoi eventi principali – ha commentato Metelli – Ancora una volta, la Giostra della Quintana esce dai confini nazionali per presentarsi al grande pubblico. A Bruxelles abbiamo un’importante opportunità, che ci conferma come la Quintana sia il perfetto testimonial dell’Umbria perché racchiude in sé tutte le eccellenze del territorio: quelle culturali, storiche, eno-gastronomiche architettoniche”. “È un’immensa soddisfazione per la città di Foligno – è intervenuto il vicesindaco di Foligno, Riccardo Meloni – siamo consapevoli del fatto che la Giostra della Quintana sia sicuramente un fiore all’occhiello delle giostre italiane, ma è qualcosa di veramente meraviglioso e straordinario far conoscere la nostra città nella sua interezza in una sede istituzionale così prestigiosa”.