Quintana, Metelli presidente per il settimo mandato

Ecco la squadra dei magistrati rieletti dal consiglio dei cento

Palazzo Candiotti ha scelto i vertici per i prossimi quattro anni. Domenico Metelli, presidente dal 2000 e vera colonna portante della manifestazione, è stato confermato alla guida per i prossimi quattro anni. Il consiglio dei 100, convocato in seduta elettorale alla Caserma Gonzaga, ha votato senza pathos e senza particolari colpi di scena, se non qualche franco tiratore di troppo, con qualche scheda bianca oltre le aspettative, e delle nulle goliardiche. Un rito diventato ormai tradizionale, di oltre tre ore, con tre votazioni distinte. A presiedere la commissione elettorale il notaio Elisabetta Carbonari, insieme

106 voti per il settimo mandato di Metelli

Il presidente Metelli è stato confermato con 106 voti, 27 le schede bianche e 2 le nulle. Tra queste ultime anche un voto a Roberto Baggio. 135 i votanti totali e quorum necessario la metà più uno, quindi ampiamente superato. Nel confronto con il 2019, in quel caso le preferenze erano state 96, 18 bianche e 9 nulle. Plebiscito per il vicepresidente Mauro Silvestri. 120 i voti raccolti dalla voce della Quintana. Le bianche sono state 12 e due le nulle, con un voto espresso a Luca Innocenzi e uno a Trombettoni. Nel 2019 la candidata vicepresidente era Rita Barbetti: 113 preferenze, 7 schede bianche e 2 schede nulle su 122 i votanti. Venerdì i votanti erano 134.