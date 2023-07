Quintana, Melosso vince a Sulmona

Domenica prossima Quintana di Ascoli

L’estate quintanara va avanti e regala una vittoria a Lorenzo Melosso, che a Sulmona ha vinto per il Sestiere di Porta Manaresca. Il 22enne ascolano, che a Foligno difende i colori del Badia, era esordiente nella Giostra abruzzese e si è imposto su Tommaso Finestra, a Foligno con lo Spada.

Fuori prima delle semifinali Luca Innocenzi, campione in carica a Sulmona, per un anello mancato. “Il Cannibale” di Foligno ha avuto anche un infortunio alla cavalcatura. Melosso si aggiudica anche il premio Etica per la sportività e il fair play.

Il secondo importante appuntamento per la stagione delle Giostre sarà quello di domenica prossima ad Ascoli, per la “Giostra della Quintana edizione della Tradizione in onore del Patrono Sant’Emidio“.

Anche qui si ritroveranno Melosso, di casa e il protagonista delle cronache di questi giorni, ovvero Luca Innocenzi (vincitore della Quintana di luglio) e da poco riabilitato dal Tar dell’Umbria, in seguito ai fatti di luglio in Umbria. Su Innocenzi, in Umbria, grava ancora la spada di Damocle della decisione definitiva della Commissione Giustizia e Disciplina.