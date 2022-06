Quintana, alcolici: limitazioni per Corteo e Giostra

Provvedimento per la Giostra”

L’altra ordinanza riguarda lo svolgimento della Giostra della Quintana programmata per sabato 18 giugno 2022 al “Campo de li Giochi” di via Nazario Sauro – piazzale Niccolò Alunno. “In considerazione della particolare rilevanza della manifestazione, il consumo di bevande alcoliche può causare l’insorgenza di comportamenti incontrollati che possono costituire pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana. Quindi, nel corso dello svolgimento di tale manifestazione, la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine metalliche in genere potrebbe costituire circostanza idonea ad alimentare disordini o situazioni di pericolo conseguenti, in particolar modo, al lancio di oggetti con possibilità di danno a persone e cose, nonché con possibilità di ingenerare turbative alla competizione equestre“.

Stop alla vendita di alcolici

Quindi, dalle 19 di sabato 18 giugno fino al termine della manifestazione, “è vietata la vendita o somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5%, sia all’interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la “Giostra”. Il divieto viene esteso anche alla vendita, all’asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici. L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro“.