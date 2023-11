Questionari Istat, obbligo per 4.023 famiglie perugine

Le informazioni per i nuclei che sono stati estratti a sorte e l'ausilio alla compilazione

Sono 4.023 le famiglie perugina, estratte dall’Istat, che dovranno rispondere al questionario per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L’attività di raccolta dati, che si svolge ogni anno dal 2018 interessando oltre un milione di famiglie italiane, terminerà il 22 dicembre.



Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e serve a fornire un quadro della società italiana. Grazie all’integrazione dei dati raccolti – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici, il Comune chiede la piena collaborazione di tutte le famiglie campione che potranno compilare il questionario online autonomamente o mediante il supporto dei rilevatori comunali che, muniti di tesserino identificativo, si recheranno presso le famiglie.

Cosa fare

Le famiglie che fanno parte del Campione ricevono una lettera informativa firmata dal presidente dell’Istat contenente le modalità di partecipazione. Tutte le risposte del questionario sono protette dalla normativa sul segreto statistico e in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e d. lgs. n. 101/2018). Inoltre, tutto il personale coinvolto nelle attività di rilevazione è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio.

Assistenza alla compilazione

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per fruirne, si possono contattare sia il Numero Verde Istat (800.188.802) sia il Centro comunale di rilevazione in via Diaz, 150 (Madonna Alta) dal lunedì al venerdì (ore 9-13) e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (ore 15-17) ed eventualmente prendere un appuntamento. Per raggiungere l’ufficio si accede da via Pievaiola o da via Martiri dei Lager e si prosegue lungo via Diaz. Telefono: 075 5774450; e-mail: ufficio.statistica@comune.perugia.it.

Ulteriori informazioni e link utili sono reperibili sul sito web del Comune di Perugia (https://www.comune.perugia.it/pagine/censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni).