Quattro maestri fabbri altotiberini sul tetto d’Europa con il primo posto all'Iron Fest - Tuttoggi

Tre tifernati e un montonese trionfano in una fra le rassegne internazionali più famose e importanti del settore con oltre 200 “maghi” del ferro battuto in gara provenienti da tutto il continente

Maestri fabbri altotiberini sul tetto d’Europa, dopo aver conquistato il primo posto in “gruppo” in una fra le rassegne internazionali più famose e importanti, “Iron Fest – XII Biennale di Arte Fabbrile”, andata in scena nel suggestivo borgo di San Marco d’Alunzio in provincia di Messina.

Sul podio più alto della manifestazione, che aveva per tema il concetto di “resilienza”, un gruppo altotiberino capitanato dal maestro Gabrio Grilli, tifernate “doc” (la sua bottega in Piazza delle Oche nel rione Mattonata è uno dei simboli dell’artigianato artistico della città e patrimonio di famiglia fin dagli albori del secolo scorso), da Alessandro Di Bari, anch’esso di Città di Castello, Luca Volonterio di Montone e l’altro tifernate Aldo Cataldo.