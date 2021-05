Punto vaccinale all'Ex Tabacchi, è tutto pronto. C'è la data di apertura - Tuttoggi

Il nuovo centro entrerà in attività giovedì 20 maggio, andrà a sostituire quello attuale di Largo Cimabue | Le parole del sindaco Carizia

Entrerà in attività giovedì 20 maggio al Magazzino Ex Tabacchi il nuovo punto vaccinale di Umbertide.

La comunicazione ufficiale dell’apertura del centro, che andrà a sostituire il quello temporaneo di Largo Cimabue, è stata comunicata oggi (15 maggio) al sindaco Luca Carizia dalla Usl Umbria 1.

A tutti i cittadini che nei giorni scorsi avevano prevista l’inoculazione della prima e della seconda dose del vaccino anti Covid arriverà l’avviso del trasferimento del nuovo punto vaccinale cittadino, il cui ingresso è situato in via Spoletini.

Il nuovo punto vaccinale è ospitato all’interno di un’area di circa 800 mq. E’ composto da un’area per l’attesa pre vaccinale, locali per accettazione, attesa post vaccinale e osservazione dei pazienti, oltre a servizi igienici, spogliatoio per il personale e una zona per la preparazione dei sieri.

La zona per l’inoculazione dei vaccini sarà costituita da due linee: una riservata agli operatori della Usl Umbria 1 e una destinata ai medici di medicina generale del territorio.

Per l’allestimento del nuovo punto vaccinale cittadino il Comune di Umbertide ha destinato risorse proprie, provenienti dal fondo di riserva (delibera di giunta n.64 del 22 aprile 2021), pari a 36mila euro.

“Da giovedì la nostra città avrà un nuovo punto vaccinale situato all’interno di una struttura ancora più grande e accogliente – afferma il sindaco di Umbertide Carizia – All’interno dell’edificio si è cercato un allestimento che renderà più facile l’organizzazione della vaccinazione. Desidero ringraziare la Usl Umbria 1 per aver accolto le nostre richieste e per la proficua e sempre costruttiva collaborazione che si è instaurata”.