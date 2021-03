Punto tamponi al Blasone: la nuova postazione in funzione da mercoledì 24 marzo - Tuttoggi

Già in vigore in punto vaccinale unico, anche nei fine settimana, all'aeroporto

Da domani, mercoledì 24 marzo, verrà attivata la postazione unica per l’effettuazione dei tamponi in modalità drive through presso lo stadio Blasone di Foligno.

La nuova postazione

La nuova postazione dell’Azienda Usl Umbria 2, realizzata grazie al contributo dei militari dell’Esercito Italiano al quartiere Santo Pietro, nel parcheggio dello stadio riservato alla tifoseria ospite, sostituisce l’attuale punto ubicato nella sede della Croce Bianca.

I tamponi effettuati

Attualmente, nella città di Foligno, l’Azienda Usl Umbria 2 effettua circa trecento tamponi rinofaringei al giorno. E’ utile ricordare che l’accesso alla postazione non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto dell’Azienda Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l’esecuzione del test.

Il punto vaccinale unico

Grazie all’estensione del comodato d’uso della palazzina Enac anche nei fine settimana, da sabato 27 marzo i cittadini con prenotazione dovranno recarsi nel punto vaccinale unico di via Cagliari. Tutte le sedute vaccinali anticovid si trasferiscono quindi, sette giorni su sette, nella postazione unica dell’Azienda Usl Umbria 2 in prossimità dell’aeroporto dove i team vaccinali del distretto sociosanitario diretto dalla dr.ssa Giuliana Fancelli, somministrano tra le 350 e le 400 dosi giornaliere.