Punto informazioni e Accoglienza turistica in Piazza Duomo a Orvieto, cambia l’orario

Da domani, venerdì 13 luglio, il Servizio di Informazioni e Accoglienza Turistica di piazza Duomo osserverà un nuovo orario di apertura, che sarà continuato nei giorni di venerdì, sabato e domenica per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza turistica.

L’orario in vigore fino al mese di Settembre è il seguente:

– Dal Lunedì al Giovedì 8:15 / 13:50 16:00 / 19:00

– Venerdì 8:15 19:00

– Sabato e Domenica 9:00 19:00

Come anticipato dal Sindaco, Giuseppe Germani al Consiglio Comunale nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha proceduto alla parziale esternalizzazione del servizio di informazione, accoglienza e assistenza turistica (front office) che, nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato, domenica e festivi infrasettimanali sarà effettuato da personale della Società Cooperativa “SISTEMA MUSEO”, individuata nelle forme di legge, che ha al suo attivo una pluriennale esperienza nel settore della promozione e dell’informazione turistica, e che già effettua per il Comune di Orvieto la custodia e la gestione del Pozzo di San Patrizio con servizi annessi, tra i quali è ricompreso quello di informazioni turistiche di base oltre che quello di vendita biglietti di ingresso ad altri monumenti storici ed artistici della Città.

“Attraverso questo provvedimento – spiega l’Assessore al Turismo, Andrea Vincenti – il front office del Servizio Turistico tornerà finalmente ad essere aperto con orario continuato nei giorni di maggiore afflusso, compensando una carenza giustamente lamentata da anni da parte degli operatori, non ultima in sede di Osservatorio sulla Tassa di Soggiorno.

È fondamentale, infatti, tenere aperto il punto d’informazione in grado di espletare la propria funzione senza interruzioni di orario, fermo restando che è già in atto e dovrà necessariamente procedere la graduale, nuova strutturazione del servizio, sia alla luce dei mutamenti normativi, sia per effetto dell’attuazione della funzione associata ‘Turismo’ dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano; sia, infine, per effetto del fisiologico turnover del personale.

A questo proposito, colgo l’occasione, a nome dell’Amministrazione, per ringraziare le unità di personale I.A.T. recentemente andate in pensione, per l’impegno costante e la passione sempre profusa al servizio di un settore strategico per la città.

“La nuova organizzazione – conclude – procederà di pari passo secondo la disponibilità di risorse finanziarie da destinare al Turismo, che è intento dell’Amministrazione continuare ad incrementare come sempre fatto in questi ultimi anni.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire quanto più possibile la migliore accoglienza ed il migliore orientamento possibile ai turisti; in questo senso stiamo lavorando anche per ultimare il sistema di segnaletica pedonale turistica all’interno del centro storico, che sarà completato ad inizio autunno”.