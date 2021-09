"Puliamo il mondo": la campagna Legambiente anche a Foligno e Nocera

Soddisfatti insegnanti e studenti che hanno aderito

Anche quest’anno il circolo di Legambiente Foligno e Valli del Topino ha aderito alla campagna nazionale di Puliamo il Mondo di Legambiente arrivata alla 25esima edizione. E’ un’attività di “citizen science” che guarda non solo alla pulizia di strade e campagne, ma ha anche un ruolo formativo e di sensibilizzazione al tema rifiuti dispersi nell’ambiente (littering) cui hanno aderito negli anni molti cittadini nei molteplici appuntamenti promossi fino ad oggi. Ma proprio con l’intento di valorizzare il ruolo educativo dell’evento, quest’anno Legambiente Foligno ha aderito a Puliamo il Mondo attraverso la partecipazione di 5 classi della scuola primaria D. Alighieri di Nocera Umbra e 4 classi del Liceo Artistico e Scientifico G. Marconi di Foligno coinvolgendo complessivamente circa 150 tra bambini e ragazzi.

L’immondizia raccolta

In particolare nella giornata del 25 i ragazzi del liceo scientifico hanno raccolto rifiuti nei pressi delle due sedi della scuola (via Isola Bella e via Cairoli) e al Plateatico. Queste le quantità: 13 sacchi di indifferenziato, 8 sacchi di plastica, 6 di carta e 6 di vetro che hanno poi messo in un container fornito da Valle Umbra Servizi e che provvederà a conferire correttamente i rifiuti differenziati dai ragazzi. I bambini di Nocera Umbra invece hanno raccolto complessivamente 15 sacchi.

Le impressioni

Paola Sebastiani, dirigente scolastico del liceo ha dichiarato “sono stata molto contenta di questa iniziativa che la professoressa Daniela Riganelli ha coordinato in collaborazione di Legambiente perché abbiamo una gioventù bella, carica di energia ed è bello che lavori in vista di un mondo più pulito”. Una consapevolezza che le nuove generazioni sentono molto e già nelle prime riflessioni a caldo hanno chiesto maggiori servizi per differenziare anche a scuola ma soprattutto aggiunge,

Clarissa Sirci del V anno del liceo “E’ stata un’esperienza formativa perché fino a quando non si fanno direttamente le cose, non ti rendi conto della portata del problema”. Ed in effetti di mozziconi di sigarette, mascherine, pacchetti di sigarette e packaging vario ne è stato trovato davvero tanto per cui Legambiente si trova a fare il solito appello ai cittadini di NON DISPERDERE NIENTE NELL’AMBIENTE, ma usare i cestini dedicati o in mancanza di questi riportare i rifiuti a casa. Perché ricordiamoci sempre che l’ambiente siamo noi e rispettarlo vuol dire aver cura della nostra casa e del nostro futuro.