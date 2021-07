Psicoterapia post trauma, Kiwanis Umbro-Sabino a sostegno formazione EMDR - Tuttoggi

Attivato il Service "The mind after tomorrow": Azioni, strategie e interventi psicologici per il reinserimento sociale post emergenza

Con la conclusione del corso EMDR Italia svolto nella splendida cornice dell’Hotel Sina Brufani di Perugia, la regione può avvalersi di oltre 50 professionalità formate ai massimi livelli nel campo della psicoterapia post trauma.

Il Luogotenente Governatore della Divisione Umbro-Sabina del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Prof. Luciano Binnella, nel portare il saluto di buon lavoro ai partecipanti ha ripercorso il lavoro svolto iniziato lo scorso 14 luglio 2020 con la stipula del protocollo di intesa con il Presidente dell’Ordine professionale degli Psicologi Umbri Dott. David Lazzari e la seguente stesura del Service The mind after tomorrow: Azioni, strategie e interventi psicologici per il reinserimento sociale post emergenza Coronavirus, redatto dal Chair Divisionale dott. Mariano Pizzo Psicoterapeuta e socio del KC-Foligno.

Il cospicuo contributo dei Clubs di Antrodoco e Terni oltre alle donazioni di molti soci, hanno contribuito alla realizzazione del corso di formazione EMDR – Livello 1.

Con profondo orgoglio comunichiamo alla cittadinanza che da oggi potremo avvalerci anche nella nostra Regione delle migliori professionalità per la cura post trauma, ovvero tutte quelle forme di disagio che la pandemia ha arrecato indistintamente in tutte le fasce sociali e di età, in particolar modo nelle fasce più deboli, bambini, adolescenti e anziani soli. Bambini e adolescenti che a seguito dei lockdown sono stati privati del gioco della scuola e della socialità per loro vitale.

Da ciò la scelta di contribuire alla formazione di psicoterapeuti nella terapia EMDR, ad oggi le più accreditate nello scenario scientifico Nazionale e Internazionale.

La Presidente EMDR Italia Dott.ssa Isabel Fernandez e l’Associazione stessa nel 2019 sono state premiate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il loro impegno civile, sociale, umanitario, con il quale ha dato un contributo significativo alla società e alle popolazioni più vulnerabili.

I nuovi psicoterapeuti appena formati, potranno far tornare la serenità e la luce agli occhi dei tanti bambini e adolescenti traumatizzati.

Il Kiwanis International:

fondato il 21 Gennaio 1915 a Detroit, Stati Uniti – è la Federazione Internazionale di circa 16.000 Club di Servizio sparsi in 82 Paesi ed Aree geografiche, i cui soci (oltre 600.000), insieme ai giovani dei K-Kids, Builders Club, Key Club, CKI e Aktion Club, danno vita ad un grande network mondiale di talenti, competenze ed esperienze che operano per edificare una migliore società intraprendendo le opportune azioni sociali e culturali e, in pari tempo, perseguendo l’amicizia tra le persone. Il termine Kiwanis deriva dall’espressione degli Indiani d’America “Nun-Kee-Wan-Nis” che significa “conoscersi meglio e lavorare insieme”. “We Build” cioè “Noi costruiamo”, è il motto adottato dal Kiwanis, al quale si è di recente aggiunto quello di “Serving the Children of the world”. Dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio dei bambini, sapendo che anche un’ora del nostro tempo ed un piccolo gesto può cambiare la loro vita, possono cambiare il mondo!

Le finalità del Kiwanis, elaborate nel 1924, costituiscono la base di tutta l’organizzazione

• Affermarela supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali;

• Incoraggiare, in tutte le relazioni umane, l’applicazione quotidiana della Regola d’Oro: “fai agli altri ciò che desidereresti gli altri facessero a te”;

• Promuovere la ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e professionali;

• Sviluppare attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e durevole senso civico;

• Provvedere, attraverso i Club Kiwanis, a formare amicizie stabili, a rendere un servizio altruistico ed a costruire una comunità migliore.

• Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile ed alto ideale che rendono possibile incrementare i principi di rettitudine, di giustizia, di patriottismo e di buona volontà.