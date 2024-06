Proloco Monteluco, al via la programmazione estiva | "L'Uomo dei Sogni" al Bosco Sacro - Tuttoggi.info

La Magia del Cinema nel Bosco Sacro al Tramonto, di e con Stefano de Majo. Pianoforte,, tromba e voce, Fabrizio Longaroni

Avrà inizio domenica 16 giugno prossimo, alle ore17,00, la nuova programmazione estiva della Pro Loco Monteluco di Spoleto. Apertura con un viaggio immaginifico nel grande cinema.

Non occorre infatti un grande schermo per rivivere le emozioni del cinema, quando si è immersi in uno dei luoghi più evocativi e spirituali del mondo, come il Bosco Sacro di Monteluco di Spoleto.

Basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dai suoni e dalle voci della natura, unite a due menestrelli affabulatori, che daranno voce e suoni particolari nel tramonto.

Uno spettacolo per attore e pianoforte, a metà tra concerto esperienziale e piéce teatrale nel bosco. Si potranno rivivere le più belle colonne sonore e i celebri monologhi che hanno fatto la storia del cinema, il tutto sul grande schermo del bosco al tramonto.

Un viaggio immaginifico, tra ricordi, risate, emozioni, unendo come in un sogno, tante pellicole in una sola, grazie alla valigia magica dell’Uomo dei Sogni.

Domenica 16 giugno, Bosco Sacro di Monteluco alle ore 17,00– Ingresso Libero