Progetto Omaggio all’Umbria 2018, nel Duomo di Orvieto il Concerto della Leeds Youth Orchestra.

Dopo il concerto di Pasqua di Rai 1 tenuto nel Duomo di Orvieto dai complessi artistici del Teatro San Carlo di Napoli nella produzione in forma di concerto dell’opera “Mosè in Egitto” di Gioacchino Rossini, l’edizione 2018 del progetto “Omaggio all’Umbria” torna ancora una volta ad Orvieto per un appuntamento imperdibile.

Sabato 21 luglio alle ore 18 in Duomo – ingresso libero – si terrà, infatti, il concerto della Leeds Youth Orchestra diretta da Dougie Scarfe. Solista il giovane violinista William Clark. L’evento è patrocinato dal Comune di Orvieto / Assessorato alla Cultura e dall’Opera del Duomo di Orvieto.

Il programma che verrà eseguito comprende pagine famose di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Antonio Vivaldi e Peter Tcaikovsky e anche pagine di illustri contemporanei come John Williams e Gustav Theodor Holst.

La Leeds Youth Orchestra, formata da 90 elementi di età compresa fra i 14 e i 19 anni, è la più prestigiosa orchestra giovanile del Regno Unito. Essa è presente nelle più importanti manifestazioni internazionali e il suo organico viene formato dopo una accurata selezione da parte del suo direttore musicale Dougie Scarfe.

Dougie Scarfe si è formato alla Royal Northern College di Londra e oltre a svolgere il ruolo di direttore musicale della Leeds Youth Orchestra insegna direzione di orchestra nelle più importanti scuole di musica del Regno Unito e del mondo.

L’Unicef Italia / delegazione Umbria sarà presente con i propri volontari per la raccolta di fondi a sostegno di progetti di solidarietà a favore dei bambini.

Stampa