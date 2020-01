Profoligno incontra il sindaco: "Avanti con i progetti"

Un ricordo per Piermarini e per la figura di Barbanera, il rilancio della giornate dantesche, il monumento di San Francesco e “Foligno Segreta”. Di questo ha parlato il consiglio direttivo della Pro Foligno con il sindaco Stefano Zuccarini, ricevuti al Palazzo Comunale insieme al presidente Luca Radi.

Il sindaco

“Per me è un onore far parte della più antica associazione cittadina per la promozione della cultura e del turismo del territorio, farò in pieno la mia parte, dando il massimo contributo – ha detto Zuccarini – Alcune proposte, come quella del monumento a San Francesco, l’intitolazione di un luogo pubblico a Barbanera e le visite al Palazzo Comunale sono state già concretizzate, ed anche sul resto siamo in piena sintonia. L’attività della Pro Foligno è particolarmente meritoria, e deve tornare al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale”.

L’iniziativa

Weekend contrassegnato da “Topino all’Opera” per la Profoligno: lo scherzo letterario dell’avvocato Luciano Cicioni con le bellissime illustrazioni dell’architetto Carlo Rampioni , che ha curato anche la regia della serata. I brillanti riassunti in rima delle opere liriche sono stati letti dai bravi Walter Romagnoli e Chiara Guarino. La serata è stata organizzata dalla Pro Foligno nella splendida cornice della Biblioteca Jacobilli con la regia di Carlo Rampioni. La colta ironia di Luciano Cicioni e il bel tratto di Carlo Rampioni hanno regalato un “opuscolo” davvero prezioso.