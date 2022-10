Previsioni per il 5 ottobre, stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi

Tempo asciutto al mattino ma con possibilità di nubi basse o banchi di nebbia su coste e pianure, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio locali addensamenti sul Piemonte e sul Friuli, per lo più soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o ancora con delle velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli per lo più soleggiati, qualche nube sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con sole prevalente e locali addensamenti tra Sardegna e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest, Isole Maggiori e regioni del medio versante tirrenico, in calo altrove; massime stabili o in generale rialzo in tutta Italia.

