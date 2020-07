Previsioni per il 22 luglio, stabile soleggiato - Tuttoggi

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori, rapido peggioramento al pomeriggio sulle regioni del Nord Est con temporali da sparsi a diffusi. In serata e in nottata fenomeni in estensione alle pianure di tutte le regioni, localmente anche di forte intensità.

AL CENTRO

Intera giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabile e asciutte con poche nubi in transito e ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, attesa solo qualche nube in più nelle ore notturne sul basso Tirreno.

Temperature in generale rialzo specie nei valori minimi.

