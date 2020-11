Previsioni per il 19 novembre, bel tempo e ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Sereno anche al pomeriggio su tutti i settori. Nella serata invece le condizioni meteo in peggioramento, con piogge in nottata

Umbria

Giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutti i settori; nella serata le condizioni meteo in peggioramento, con piogge in nottata.

Italia

AL NORD



Al mattino cieli sereni ovunque con estesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie persistenti lungo il Po. In serata tempo in peggioramento con precipitazioni a partire dai settori nord-orientali. Deboli nevicate su Alpi orientali e Appennino settentrionale dai 1400 metri.



AL CENTRO



Al mattino attese ampie schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio situazione invariata con assenza di precipitazioni. Aumento della nuvolosità in serata, e piogge in transito in nottata da settentrione.



AL SUD E SULLE ISOLE



Nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori al mattino, con locali piovaschi sulla Sicilia, altrove tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile e asciutto su tutto il meridione. In serata nuvolosità in aumento sui settori Tirrenici, ma senza fenomeni associati.



Temperature minime in calo specialmente sui versanti orientali, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

