Previsioni per il 17 luglio, nubi sparse al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto

Umbria

Nubi sparse al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e locali temporali sparsi, specie sull’Appennino. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Nubi sparse al Nord Italia con possibili piogge al mattino sull’Emilia Romagna e poi tra il pomeriggio e la serata specie su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Fenomeni in esaurimento dalla nottata con schiarite man mano sempre più ampie.

Tempo localmente instabile sulle regioni centrali, con acquazzoni sparsi sulle Marche nelle prime ore del giorno e poi sugli Appennini durante le ore pomeridiane. Fenomeni in esaurimento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Giornata all’insegna della generale instabilità al Sud e soprattutto sulle regioni peninsulari, con acquazzoni e temporali localmente intensi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al Centro Nord, massime in diminuzione invece al Sud.

—

Stampa