Previsioni per il 13 settembre, stabile e nuvolosità irregolare - Tuttoggi.info

Alternanza di schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto sulla Pianura Padana orientale. Al pomeriggio insiste il maltempo, temporali anche intensi sui settori alpini. In serata ancora instabilità con piogge sparse, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Sia al mattino che durante le ore pomeridiane avremo nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni centrali ma con tempo per lo più asciutto, salvo qualche pioggia isolata sull’Alta Toscana. In serata ancora tempo asciutto con cieli nuvolosi, deboli piogge nella notte sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, molte nubi sulla Sardegna con piogge sparse. Al pomeriggio ancora qualche pioggia isolata sulla Sardegna, soleggiato altrove e qualche nube tra Campania e Molise. In serata nuvolosità in transito su Sardegna, Campania e Molise ma con tempo asciutto, sereno altrove.

Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulla Sicilia.

Www.centrometeoitaliano.it