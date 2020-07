Previsioni meteo week end, in Umbria bel tempo - Tuttoggi

Umbria

Tempo in prevalenza stabile nel corso del fine settimana con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne su gran parte della regione, locali fenomeni nel pomeriggio di sabato sui settori orientali. In serata il tempo sarà asciutto con ampie schiarite alternate a locali addensamenti

Italia

AL NORD

Nuvolosità in transito nelle prime ore del mattino specie al Nord Ovest con locali fenomeni su settori interni e costieri della Liguria occidentale. Peggiora al pomeriggio sulle regioni nord orientali con temporali sparsi, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Tempo inizialmente stabile e asciutto su tutte le regioni salvo possibilità di deboli piogge sulle coste adriatiche, temporali al pomeriggio e in serata su interne dell’Abruzzo e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di generale maltempo soprattutto nelle ore centrali della giornata con fenomeni anche intensi attesi su Isole maggiori e zone interne del sud peninsulare. Acquazzoni attesi anche in serata su Stretto di Messina e coste del Molise. Temperature in generale calo da Nord a Sud, massime in aumento sulle regioni settentrionali.

