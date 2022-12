Previsioni meteo 7 dicembre, ancora giornata di tempo instabile

Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità bassa sulla Pianura Padana, cieli soleggiati sul resto del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse ancora in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità con deboli piogge associate tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto sulla Toscana. In serata locali piogge sui settori costieri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane, disturbi da nuvolosità bassa lungo i settori adriatici. In serata qualche pioggia in arrivo sulla Campania, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sulle regioni adriatiche.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.

