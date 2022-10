Previsioni meteo 4 ottobre, tempo stabile in Umbria - Tuttoggi

Tempo asciutto al mattino ma con possibilità di nubi basse o banchi di nebbia su coste e pianure, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli per lo più soleggiati, poco o irregolarmente nuvoloso sulle isole maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo del tutto asciutto. In serata condizioni di tempo stabile con nubi sparse sulle Isole Maggiori e cieli sereni altrove, isolate piogge sulla Sicilia.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutti i settori.

Www.centrometeoitaliano.it

