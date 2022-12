Previsioni meteo 30 dicembre, possibili piogge - Tuttoggi

Al mattino deboli precipitazioni tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto e lungo le Alpi centro-occidentali con neve oltre i 1400-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in rialzo. In serata residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali, asciutto altrove con molte nuvole.

AL CENTRO

Al mattino qualche pioggia su Toscana e coste laziali, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora pioviggini sulla Toscana, asciutto altrove con locali schiarite. In serata locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, asciutto altrove ma con presenza di molta nuvolosità sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite; addensamenti da nubi basse su Sardegna, Campania. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ancora con locali addensamenti su Campania e Sardegna.

Temperature minime in lieve aumento sulle regioni centrali e Isole Maggiori, stabili o in lieve calo al Nord e al Sud; massime stabili o in generale aumento su tutta la Penisola.

