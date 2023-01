Previsioni meteo 10 gennaio, torna il bel tempo - Tuttoggi

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, residue nevicate sulle Alpi di confine dai 400 metri. Al pomeriggio tempo stabile con cieli velati sulle regioni di nord-ovest; in serata non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con tempo del tutto asciutto.

AL CENTRO

Al mattino isolate nevicate sull’Appennino Abruzzese dai 5-600 metri; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con piogge sparse sulle regioni peninsulari; neve in Appennino dai 600-1000 metri, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; neve sopra i 1100 metri. In serata residue precipitazioni concentrate su Puglia e Basilicata; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos