Previsioni, in arrivo la neve ad altitudine tra 400 e 200 metri | Temperatura in calo - Tuttoggi

Al mattino deboli fenomeni in Emilia Romagna con neve a bassa quota, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio isolati fenomeni tra Romagna e Alpi orientali con neve fin verso i 200 metri. In serata non sono previste variazioni di rilievo con neve anche in pianura sugli stessi settori.

AL CENTRO

Al mattino isolate pioviggini sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su regioni adriatiche e basso Lazio con neve fino a quote collinari, asciutto altrove con molte nubi. In serata ancora instabilità con piogge sparse e neve fin verso i 200-400 metri, più asciutto su Toscana e alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sulle Isole Maggiori con neve oltre i 400 metri in Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio generale peggioramento con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 600-1000 metri. In serata insiste il maltempo sulle regioni peninsulari con quota neve in lieve cali, fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it