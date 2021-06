Previsioni del tempo 16 giugno, possibili temporali nel pomeriggio

Le previsioni del tempo per la giornata di domani, 16 giugno 2021, in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano.it

Che tempo farà in Umbria

Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; peggioramento atteso al pomeriggio con temporali diffusi che tenderanno ad esaurirsi nel corso delle ore serali.

Le previsioni meteo in Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui rilievi alpini e appenninici. Qualche pioggia anche sul resto del Piemonte. In serata condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità irregolare al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con velature estese su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con pogge e temporali sui rilievi appenninici e su Umbria e zone interne della Toscana. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature estese e cieli sereni sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche pioggia sui rilievi della Sardegna. In serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime in diminuzione al Nord e sulle Isole e in aumento sulle altre regioni; massime stabili o in aumento.

