Previsione per il 12 gennaio, stabile sia al mattino che al pomeriggio e cieli sereni - Tuttoggi.info

Pomeriggio poco nuvoloso. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampi spazi di sereno ovunque.

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Nebbie e foschie di nuovo in formazione nella notte in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con addensamenti sulle regioni adriatiche e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con piogge sparse sulle Isole Maggiori e locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 700-800. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sicilia, migliora altrove con graduali schiarite. In serata e in nottata migliora ovunque con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie al Sud e sulla Sicilia.

