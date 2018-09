Prevenzione stradale a Bastia Umbra, operazione congiunta di Polizia e Municipale

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nella notte del 16 settembre scorso nel Comune di Bastia Umbria nei pressi di un locale notturno, è stata attivata una operazione di controllo e prevenzione contro gli incidenti stradali per cui sono state impiegate 5 pattuglie della Polizia Stradale, con l’ausilio specialistico di un Medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Perugia e un equipaggio di investigatori della Questura di Perugia.

Sono stati complessivamente controllati:

Nr. 50 Veicoli –

Nr. 74 Persone –

Di queste, 9 sono state fermate alla guida sotto l’influenza di alcolici e/o sostanze stupefacenti [nr. 9 per alcool di cui nr. 3 anche per stupefacenti ].

A seguito dell’attività svolta, per violazioni al Codice della Strada sono state ritirate 9 patenti e decurtati complessivamente 90 punti.

Per 9 conducenti, per avere superato i limiti di tasso alcolemico stabiliti dal Codice della Strada, si procederà:

per 5 di loro a denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (avevano il tasso alcolemico superiore a 0.80);

per gli altri 4 a segnalazione al Prefetto di Perugia per il provvedimento di competenza ( tasso tra 0.50 a 0.80).

Analoga segnalazione alla Prefettura anche per 3 conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali si è in attesa di riscontro dal Centro Clinico Tossicologico forense della Polizia di Stato di Roma: se dovesse essere confermata la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue verranno anche questi segnalati alla A.G.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa