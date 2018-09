“Prevenzione morte improvvisa negli atleti”, convegno organizzato da Panathlon e Amici del Cuore

Sabato 22 settembre, alle ore 17, all’Officina della Lana di Città di Castello (Scuola Bufalini), avrà luogo il seminario “Prevenzione della morte improvvisa negli atleti. Fatto drammatico che solo in Italia colpisce ogni anno più di 100 giovani under 35 apparentemente sani”, organizzato da “Panathlon Club Valtiberina” e dagli “Amici del Cuore” di Città di Castello.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione dei reparti di cardiologia e di medicina dello sport dell’Ospedale tifernate, avrà come relatori specialisti del settore e ospite scientifico il prof. Marco Pozzi (responsabile della struttura complessa cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita del Policlinico di Ancona e già intervenuto nella cura di atleti locali).

L’iniziativa di attualità e di estrema importanza a livello culturale e scientifico, che può contribuire alla tempestiva individuazione di patologie cardiache ed alla loro positiva soluzione, è aperta a tutti e, in particolare, a quanti operano nei movimenti sportivi, educativi e nei presidi sanitari, per prendere coscienza dei progressi fatti in questo campo e per meglio organizzare il percorso preventivo, terapeutico e riabilitativo. Al termine del convegno ci sarà una serata conviviale.

