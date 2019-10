Prestigioso riconoscimento europeo per il Direttore del dipartimento di Riabilitazione, dr. Mauro Zampolini

Importante riconoscimento europeo per il direttore del dipartimento di Riabilitazione dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Mauro Zampolini. Il professionista dell’azienda sanitaria, presidente dell’UEMS – Organizzazione europea della Specialistica di Medicina Fisica e Riabilitativa, ha ricevuto nei giorni scorsi una onorificenza europea a Londra, presso la British Medical Association, per il lavoro svolto nella promozione della riabilitazione in Europa e la diffusione della riabilitazione Europea in Russia ed Ucraina permettendo in Russia l’Istituzione della Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.

Inoltre, il dr. Zampolini è stato premiato per aver promosso la ricerca avanzata in ambito riabilitativo. Questo riconoscimento costituisce una dimostrazione di come la sinergia europea sia importante per lo sviluppo scientifico delle singole nazioni.

