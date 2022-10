Il prestigioso Premio Bachelier alla professoressa eugubina Beatrice Acciaio - Tuttoggi

Complimenti e felicitazioni arrivano dal sindaco Filippo Stirati

Prestigioso riconoscimento per la professoressa eugubina Beatrice Acciaio. La ricercatrice, studiosa di matematica finanziaria all’ETH di Zurigo (Svizzera), ha ricevuto il premio Louis Bachelier, assegnato ogni due anni dalla London Mathematical Society (LMS), dalla Natixis Foundation for Quantitative Research e dalla Societe de Mathématiques Appliquees et Industrielles (SMAI).

I vincitori del premio Bachelier sono personalità di spicco, ampiamente riconosciute nel mondo accademico e professionale della finanza quantitativa e/o della gestione del rischio.

I contributi della professoressa Acciaio alla finanza matematica abbracciano un ampio spettro di teorie e applicazioni: dalla teoria della dualità della massimizzazione dell’utilità, dall’analisi di problemi di esecuzione ottimale sullo spazio di Wasserstein, fino ai progetti più recenti in machine learning, che prevedono la progettazione di nuove Reti Generative Adversarial Network (GAN).

Il lavoro di Beatrice è stato particolarmente influente sia a livello di letteratura accademica sia tra i professionisti di mercato, ed è stato pubblicato su riviste prestigiose di settore.

“L’importante risultato conseguito dalla professoressa Acciaio – sottolinea il sindaco Filippo Stirati – conferma ancora una volta che quando i nostri giovani affrontano sfide anche ad alto livello lo sanno fare bene: in un momento storico così difficile notizie come questa sono veri e propri messaggi di speranza. Rivolgo di cuore tutto l’apprezzamento mio e della città alla professoressa Acciaio, premiata con un riconoscimento intitolato ad un autentico pioniere nel campo della probabilità e del suo utilizzo in campo finanziario, e vinto negli anni da personalità di grande valore scientifico. L’impegno e il premio ricevuto dimostrano che in particolare le giovani donne, sul campo, sanno regalarci traguardi e conquiste che ci riempiono di orgoglio e gratitudine”.