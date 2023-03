“Mi hanno preso a calci e pugni”, uomo aggredito in via Santa Croce | Due denunce

Una discussione fra tre uomini sfocia in lite in un vicolo del centro storico, l'uomo aggredito ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni e ha denunciato gli altri due "contendenti" | Indagini in corso

Hanno aggredito un cittadino algerino in via Santa Croce (nei pressi di Piazza del Garigliano), a Città di Castello, beccandosi entrambi una denuncia per lesioni personali.

Sul posto la Polizia è arrivata quando la lite si era già placata ma la presunta vittima ha riferito agli agenti di essere stato preso a calci e pugni dagli altri due “contendenti” – un 42enne e un 43enne – dopo una discussione.