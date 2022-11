Presentazione a Perugia della 40a Mostra Mercato del Tartufo di Valtopina - Tuttoggi

Incontro - conferenza domani, lunedì 22 novembre, alle 10.30 nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia

Si terrà martedì 22 novembre la presentazione della 40ª Mostra mercato del tartufo di Valtopina, alle 10.30 nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia. Saranno presenti Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, il sindaco e l’assessore alla cultura di Valtopina, rispettivamente Gabriele Coccia e Bianca Rosa Gallina, Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo, Sabrina Piovini, presidente della Proloco di Valtopina, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, con il cui contributo l’evento è organizzato.

L’edizione 2022 della mostra mercato del tartufo di Valtopina si celebrerà sabato 26 e domenica 27 novembre e sarà dedicata al riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo, ottenuto a dicembre 2021. In programma degustazioni, musica, arte e intrattenimento per bambini e animazione nel centro del paese. Ci sarà anche spazio per i dibattiti istituzionali nella tensostruttura e per vivere appieno l’esperienza con il tartufo sarà possibile anche partecipare a passeggiate e ricerche simulate del prezioso fungo ipogeo.