Presentato il programma di eventi “Spoleto per le donne”

“Abbiamo raccolto i suggerimenti e le proposte delle associazioni che hanno lavorato all’organizzazione delle iniziative, presentando alla città un cartellone di eventi e proposte culturali che riteniamo molto interessante”.

Con queste parole il vicesindaco Beatrice Montioni e l’assessore alla cultura Ada Urbani hanno presentato, al Caffè Letterario di Palazzo Mauri, gli appuntamenti di “Spoleto per le donne”, organizzati in occasione della Giornata Internazionale della donna, in programma dal 7 al 29 marzo e a cura degli assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura.

“Si è tratto di un lavoro congiunto – hanno spiegato nel corso della conferenza il vicesindaco Montioni e l’assessore Urbani – che ha coinvolto entrambi gli assessorati. Le proposte presentate sono state molte e tutte particolarmente interessanti; la maggior parte siamo riuscite ad inserirle nel programma, mentre i pochi appuntamenti che non siamo riuscite a calendarizzare per il mese di marzo, verranno comunque proposti nei prossimi mesi”.

PROGRAMMA

Giovedì 7 marzo

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci” | ore 16.30

Convegno Donna e Cibo

Intervengono: Simonetta Marucci, Maurizio Silvestri, Giulia De Iaco,

Emanuela Bisogni

A cura di: Associazione Il Girasole, Rotary Club

Venerdì 8 marzo

IPSEOASC “Giancarlo De Carolis” | ore 9.30

Conferenza I giovani e il lavoro

Letture di poesie ed interventi di Isabella Caporaletti e Giuliana Rippo

A cura di: Centro Culturale Città Nuova

Museo del Tessuto e del Costume | ore 15.00

Visita guidata alla mostra

Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere

A cura di: Officina d’Arte&Tessuti

Palazzo Collicola Arti Visive | ore 16.30

Lectio Magistralis Ascoltare la Musica del M° Salvatore Sciarrino

Finissage della mostra Rassegna Biennale Fiber Art Spoleto#Conoscere

A cura di: Officina d’Arte&Tessuti,

Cooperativa Sistema Museo – Mezz’ora dopo la chiusura

Cinéma Sala Pegasus | ore 18.00

Rosa Cenere ritratti di donne in un interno

Rassegna Libro d’ingresso

di e con Anna Leonardi

Monica Pontini al violino, disegni di Anna Dell’Agata

A cura di: Comune di Spoleto, Cooperativa Immaginazione

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci” | ore 18.30

Presentazione del libro Tutte le volte che ho pianto di Catena Fiorello

Sarà presente l’autrice

A cura di: Inner Wheel Spoleto, FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto

Sabato 9 marzo

Palazzo Mauri, Caffè Letterario | 16.30

Audizione di dischi in bachelite di cantanti donne

Letture di poesie Marina Antonini e Maurizio Armellini

A cura di: Centro Culturale Città Nuova

Domenica 10 marzo

Cinéma Sala Pegasus | ore 11.00

concerto Musica al femminile

a cura di: Officina d’Arte e Tessuti

Palazzo Mauri, Caffè Letterario | ore 16.30

Premio Donna Sapiens a Romanella Gentili Bistoni

Incontro su Maria Callas: la Divina, la Donna, la Madre

Premio Donna Sapiens a Laura Magnani in video conferenza

A cura di: FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto,

Associazione Donne Contro la Guerra

Martedì 12 marzo

Cinéma Sala Pegasus | ore 21.30

Proiezione del film documentario

Dove bisogna stare

di Daniele Guaglianone e Stefano Collizzolli

A cura di: Cooperativa Immaginazione

Prezzo ridotto € 5,00

Venerdì 15 marzo

Cinéma Sala Frau | ore 21.30

Proiezione del film Maria Regina di Scozia di Josie Rourke

A cura di: Associazione I Miei Tempi, ingresso gratuito

Sabato 16 marzo

Cinéma Sala Pegasus | ore 21.30

Il quaderno di Sonia con Sonia Bergamasco

Rassegna Libro d’ingresso

Musiche di Fabrizio Rossi Re, con Fabio Battistelli al clarinetto

A cura di: Comune di Spoleto, Cooperativa Immaginazione

Giovedì 21 Marzo

Cinéma Sala Frau | ore 21.30

Proiezione del film Il cielo in me di Sabrina Bonaiti e Marco Ongania

un documentario sulla poetessa Antonia Pozzi

in occasione della Giornata Mondiale della Poesia

A cura di: Associazione I Miei Tempi, ingresso gratuito

Giovedì 28 marzo

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci” | ore 17.00

presentazione del libro

L’erba delle donne. Maghe, streghe, guaritrici

con Viviana del Carpio, erborista e nutrizionista

a cura di: Comune di Spoleto

Venerdì 29 marzo

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale “G. Carducci” | ore 17.00

Premio Donna Sapiens a Adriana Garbagnati

A cura di: Associazione Donne Contro la Guerra, FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto

