Premio letterario “Clara Sereni”: presentati a Roma, i finalisti della V edizione - Tuttoggi.info

All’Auditorium dell’ICBSA – Istituto Centrale per i beni Sonori e Audiovisivi – di Roma, Benedetta Tobagi, presidente del Premio Letterario Nazionale “Clara Sereni”, ha annunciato la rosa dei finalisti della quinta edizione, in occasione dell’incontro di presentazione del libro “Il tavolo della memoria familiare. Intervista a Clara Sereni”, a cura di Annio Gioacchino Stasi e Francesca Silvestri, edito da ali&no editrice.

Questi gli autori in finale:

Categoria “Editi”

Emanuela Anechoum “Tangerinn” Edizioni E/O

Ilaria Gaspari “La reputazione” Ed. Guanda

Fiammetta Palpati “La casa delle orfane bianche” Ed Laurana

Categoria “Inediti”

Maria Costanza Di Croce “L’inganno”

Michela Fregona “Vedimi l’anima”

Roberta Gentile “Gertrud”

Samantha Mammarella “Non lo diremo a nessuno”

Alessandra Zenarola “Pelle nuda”

Il 9 novembre la premiazione dei vincitori

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà poi sabato 9 novembre a Perugia, nell’Aula Magna del complesso monumentale di San Pietro, in borgo XX Giugno. In quell’occasione sarà proclamato anche il libro vincitore per il Premio Giuria Popolare.