Premio Fulgineamente 2019, premiazione domenica a Palazzo Trinci - Tuttoggi

Domenica 15 dicembre, presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci, a Foligno, alle ore 17.30 avrà luogo la cerimonia di assegnazione del Premio letterario FulgineaMente.

Una giuria tecnica di dieci lettori e lettrici aveva selezionato i 4 finalisti: Tommaso Dottori “L’ordine degli eventi”, Morlacchi, Loredana Frescura/Marco Tomatis “Io sto con loro”, Leggereditore, Roberto Vallerignani “Bentornati a Villa Paradiso, Dalietta, Valeria Ventura “Le Innocenti”, Tozzuolo.

Tra questi la giuria popolare di quaranta persone ha scelto il libro vincitore il cui nome sarà svelato alla fine della serata dopo la presentazione delle due scrittrici e dei due scrittori giunti in finale. La giuria è stata presieduta da Mino Lorusso, giornalista del TG3 Umbria.

Interverranno la Presidente di FulgineaMente, Ivana Donati e Michela Mattiuzzo, vice Presidente della giuria. Intervisteranno gli autori rispettivamente Paolo Angelucci, Arianna Ciancaleoni, Alessandra Squarta e Paola Blasucci. Le presentazioni saranno intervallate da prestigiosi momenti musicali di Massimo Santostefano.

Il Premio FulgineaMente, organizzato dalla Associazione omonima, giunto alla terza edizione, quest’anno ha presentato i candidati in alcuni dei più bei borghi dell’Umbria che hanno fatto da cornice alle presentazioni. Gli autori venivano introdotti dagli stessi giurati. 46 autori si sono alternati, in gruppi di sei per presentare i loro libri in concorso. In aumento nel corso degli anni il numero delle opere, 10 nella prima edizione, 24 nella seconda.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare gli autori ai potenziali lettori, farli conoscere e conoscersi tra di loro. Raramente questo succede nei Premi letterari dove gli scrittori partecipano individualmente senza mai incontrarsi.

Tutti gli eventi sono stati coordinati dalla Presidente dell’Associazione Ivana Donati.