Premio della Bontà della Diocesi di Foligno a Bianchini, Feliciani e Bottazzi

Quest’anno il Premio della Bontà, promosso dalla Diocesi di Foligno, Gazzetta di Foligno e Fondazione Cassa di Risparmio, è stato assegnato a Amedeo Bianchini per anni prezioso collaboratore della Diocesi di Foligno, e a Danilo Feliciangeli e Chiara Bottazzi, operatori Caritas e volontari dell’Arca del Mediterraneo, braccio operativo della Caritas diocesana, in Grecia, Iraq, Siria e Palestina.

Il pomeriggio è stato allietato dal coro Libercantus Ensemble, costituito da giovani cantori accomunati dalla passione per la polifonia e diretto dal Maestro Vladimiro Vagnetti, chiudendo ufficialmente le celebrazioni per il nostro Santo Patrono San Feliciano.