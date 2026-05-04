Cozzoli "Grandi eventi sportivi sono driver di crescita economica e sociale" - Tuttoggi.info

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Cozzoli “Grandi eventi sportivi sono driver di crescita economica e sociale”

ItalPress

Cozzoli “Grandi eventi sportivi sono driver di crescita economica e sociale”

Lun, 04/05/2026 - 21:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “A Napoli si realizza concretamente quello che abbiamo scritto nel libro, ovvero che lo sport ha una doppia anima, quella sociale e industriale. Abbiamo portato a Ponticelli la gratuità dello sport, nel rione Sanità e ad Arenella abbiamo portato spazi di sport che sono presidi di socialità e non soltanto luoghi per la pratica sportiva”. Lo afferma Vito Cozzoli, a margine della presentazione a Napoli del suo libro “L’anima sociale e industriale dello sport”. Il volume ripercorre l’esperienza dell’autore alla guida di Sport e Salute, in qualità di presidente e amministratore delegato, nel triennio 2020-2023.

xc9/sat/gtr

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