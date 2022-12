Premio Cartagine 2022 al sindaco di Gualdo Tadino, Presciutti

Esso idealmente rappresenta un “Ponte di Cultura” tra i popoli che si affacciano sul “Mediterraneo” che rappresentava, all’epoca della civiltà Cartaginese e Romana, il solo “mondo noto e conosciuto”.

La manifestazione viene annualmente organizzata dai vertici dei Corpi Sanitari Internazionali, organizzazione presieduta dal Comandante, Gen. Alessandro Della Posta. Come noto, questo Premio, annualmente conferito dall’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, rappresenta un prestigioso riconoscimento alle eccellenze in differenti settori, alle quali viene assegnato il premio quale riconoscimento per l’impegno profuso. Tutte le personalità che vengono insignite del Premo Cartagine sono annotate sul prestigioso Albo d’Onore dell’Accademia, ed assumono la qualità di “Accademici” componenti l’organo sociale del Senato Accademico (organo deputato alla approvazione del conferimento del premio).

Nel prestigioso “Albo d’Onore” del Premio Cartagine sono annoverati molti nomi illustri tra i quali: Mario Luzi, Corrado Calabrò, Lucio Dalla, Antonino Zichichi, Antonio Banderas, Jacque Diouf, Kofi Annan, Ennio Morricone, George Clooney, Giulio Andreotti, Maria Grazia Cucinotta, Lino Banfi, Franco Zeffirelli, Sara Simeoni, Nicola Pietrangeli solo per citarne alcuni.

Un elenco di nomi prestigiosi cui si aggiunge ora anche il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

“Sono estremamente onorato – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – di essere stato invitato a Roma per ricevere il Premio Cartagine 2.0 XXI Edizione Anno 2022. Un riconoscimento prestigioso e significativo, che rappresenta un attestato di grande stima per tutta la comunità gualdese ed è allo stesso tempo uno stimolo a proseguire e valorizzare il lavoro di cooperazione internazionale che la nostra Amministrazione sta portando avanti sia in diversi paesi Europei sia in Tunisia e a Cuba con lo scopo di promuovere i valori di pace, fratellanza e collaborazione tra i popoli. Ringrazio quindi i Corpi Sanitari Internazionali ed il Comandante, Gen. Alessandro Della Posta, organizzatori dell’iniziativa, per avermi consegnato questo importante premio”.

Il Premio Cartagine è stato assegnato al Sindaco Presciutti per la Sezione Politica e Relazioni Internazionali.