Premio Braccio Fortebraccio, venerdì 21 ottobre la cerimonia ad Assisi: i vincitori - Tuttoggi

I riconoscimenti di Csen Perugia sono stati assegnati da una commissione presieduta da Giuliano Baiocchi con il segretario Csen Leonardo Belardi, i giornalisti Ettore Bertolini, Massimo Boccucci, Antonello Brughini e Mario Mariano. Alla cerimonia saranno presenti i sindaci di Assisi, Stefania Proietti, e di Deruta, Michele Toniaccini, che ospiterà l’edizione del 2023. È annunciata la partecipazione della Compagnia del Grifoncello.

A salire sul palco per ricevere il Premio Braccio Fortebraccio saranno il giornalista e scrittore Elio Clero Bertoldi; Federico e Sergio Cenci dell’associazione “Avanti tutta” legata al fratello Leonardo; il medico chirurgo Marino Cordellini; il giornalista Alex Frosio della Gazzetta dello Sport con la madre Nadia in memoria di Pierluigi Frosio compianto storico capitano del Perugia dei Miracoli; il medico, professore universitario e ricercatore Paolo Gresele dell’Università di Perugia; Franco Penna, personaggio di spicco del judo nazionale; l’ex calciatore e allenatore Massimo Roscini, da anni volontario dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro); Gino Sirci, presidente della Sir Safety Perugia Volley; Bianca Maria Tagliaferri, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Assisi); Angela Turchetti, direttrice del Museo archelogico nazionale dell’Umbria e Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia.