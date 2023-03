Premio arte “Antonio Ranocchia”, scade il 14 aprile il termine per la partecipazione

Con il contributo di Intra, del Lions Club Marsciano e il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune

È stata prorogata al 14 aprile 2023 la scadenza per la partecipazione al Premio artistico Antonio Ranocchia, promosso dall’Associazione culturale Pegaso con il contributo di Intra, del Lions Club Marsciano e il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Marsciano. Il premio è stato inserito nel progetto culturale “Incontrarsi tra le pagine”, che ha come soggetto capofila il Teatro laboratorio Isola di Confine ed è finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Il Premio intende celebrare la memoria dello scultore umbro Antonio Ranocchia, il suo talento nelle arti plastiche e il forte legame con la terra d’origine che l’artista ha sempre espresso nelle proprie opere. I partecipanti possono presentare una sola opera, scultorea o pittorica. La domanda di partecipazione va inviata all’indirizzo pegaso.marsciano@gmail.com. Una giuria selezionerà i partecipanti che dovranno poi far pervenire le opere al Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano entro il 22 aprile 2023.