Precipita dalle mura di Montefalco, muore 60enne - Tuttoggi

Tragedia giovedì mattina a Montefalco dove un uomo ha perso la vita gettandosi dal muraglione nel centro storico del piccolo comune

Un uomo è morto nella mattinata di giovedì 7 aprile a Montefalco precipitando dalle mura cittadine. La tragedia è avvenuta nei pressi dei giardini pubblici. A perdere la vita un sessantenne della zona, molto conosciuto nel piccolo comune.

Si sarebbe trattato di un gesto volontario: almeno una persona avrebbe assistito alla drammatica scena, cercando di far desistere l’uomo ma purtroppo non riuscendoci. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantenne.

Grande il dolore della comunità di Montefalco, che in queste ore si sta stringendo al dolore dei familiari dell’uomo.